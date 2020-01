(di Vincenzo Petrosino, Oncologo Chirurgo - SALERNO) Tutti dovrebbero conoscere che la prevenzione del cancro della mammella è fondamentale per salvare la vita di molte donne.

La diagnosi precoce o tempestiva di una neoformazione mammaria può salvare la vita di una donna. La patologia della mammella è patologia di "organismo" cioè è spesso malattia sistemica e non sempre solo confinata alla mammella. Ecco perché più presto si fa una diagnosi e più la prognosi può essere favorevole.

"In Italia 40% delle donne non lo fa. In Europa siamo decimi in classifica (fonte: Quotidiano sanità). Lo rivela Eurostat che ha stilato una classifica sulla percentuale di donne di età compresa tra 50 e 69 anni che sono state sottoposte a screening per carcinoma mammario. In Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Uk percentuali oltre il 75%. Malissimo la Romania (lo fa solo lo 0,2% delle donne). Italia al 10° posto in Europa".

L’Italia è al 10° posto con il 59,3% di donne che hanno fatto lo screening. E per una volta facciamo meglio di Germania (51%) e Francia (49,7%).