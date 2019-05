1° Maggio 2019 Concerto dei Sonohora – Oliveto Citra (SA)

Bellissimo concerto in quel di Oliveto Citra per il 1° Maggio 2019, con I Sonohra Project Trio. Intervengono in apertura gruppi e artisti emergenti locali: Alessandro Carbone, Gli Ever Green e I suon Divino. Continuano poi i fratelli Luca e Diego Fainello, in arte I Sonohra all’insegna del Folk e del Bluse fino ed oltre la mezza notte.

Siamo partiti da Napoli io (Nicola Caputo) e con l’amico Gennaro Raimo che mi ha supportato con la telecamera, il quale ringrazio affettuosamente. Arrivati a Oliveto Citra dopo circa un'ora e mezzo, subito troviamo il luogo del concerto, il palco allestito e già i primi artisti intenti a fare il sound check.

Siamo subito accolti dall’organizzatore Damiano Coglianese, proprietario del Bar Paris che affaccia proprio sula piazza dove si svolgerà il concerto. Damiano ci mette a disposizione un angolo del suo bar per operare con le nostre interviste, a lui vanno un ringraziamento per la cordialità e l’ospitalità con cui ci ha accolto.

Purtroppo il clima già di montagna, con temperature abbastanza già più basse rispetto alla media stagionale, il cielo già nuvoloso minacciava pioggia, dopo un po', infatti, costringe a interrompere le prove per la pioggia incessante. Si mette male, e tutti sperano in un miglioramento climatico che fortunatamente intorno alle venti non tarda ad arrivare.

Ricominciano i sound check e dopo qualche altra prova si parte con il concerto vero e proprio, primo ad esibirsi Alessandro Carbone, con chitarra e voce, supportato dal suo batterista. S'inizia a scaldare il pubblico che effettivamente era fermo ad ascoltare a temperature intorno ai nove gradi, per noi provenienti dalla città di mare un po’ insolite a Maggio. Seguono poi gli Ever Green con la loro musica e le loro cover. E’ la volta poi dei Suono Divino, che scaldano il palco prima di concederlo ai fratelli Fainello, che arrivano intorno alle ventuno e trenta.

Prima di salire sul palco I Sonohra passano anche loro per la saletta del bar riservata alle interviste, abbiamo così l’occasione di fargli alcune domande brevi ma intense. Una bella serata e tanta buona musica, hanno fatto si che passassimo un buon 1°Maggio, complimenti vanno a tutti, che si sono dimostrati validi artisti e musicisti. In particolare I Sonohra che ha dato un tocco di classe all’evento, veramente bravi e molto validi musicisti, e soprattutto molto originali nelle loro performance folk e bluse.

La serata volge al termine oltre mezzanotte e mezzo, e noi ci mettiamo alla guida per fare rientro al nostro domicilio. Ringraziamo tutti per la loro disponibilità e per la bella riuscita della serata, sperando che ce ne saranno tante altre come questa, all’insegna della buona musica, della genuina pizza e della fresca birra.