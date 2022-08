Giorgia Meloni, intervenendo a Studio Aperto su Italia 1, ha detto che i flussi migratori si possono fermare solo con il blocco navale. Un'idea che aveva avanzato già quando era all'opposizione, insieme all'idea di affondare le Ong. Adesso, se dovesse salire al governo, è intenzionata a concordare una missione con l'Europa per fermare l'immigrazione irregolare. Come? Chiedendo alla Libia di bloccare i barconi in partenza, aprendo hotspot direttamente in Africa e valutando sul posto le richieste di asilo.

Questo però a parole, perché sul piano pratico la proposta della Meloni del blocco navale è irrealizzabile. Primo, perché gli accordi con la Libia per fermare i barconi già ci sono. Furono avviati dal ministro degli Interni Minniti. Se questi non stanno funzionando e gli immigrati continuano a partire, è perché a Tripoli non c'è un governo che possa assicurare il rispetto degli accordi. C'è solo una desolante anarchia che favorisce gli scafisti.

In secondo luogo c'è un problema di natura politica. L'immigrazione è un dramma che riguarda soprattutto l'Italia, che è il Paese più esposto agli sbarchi, insieme alla Spagna e in misura minore a Malta, per quale motivo l'Europa dovrebbe intervenire per tutelare gli interessi del nostro Paese, trattando con una leader amica di Orban che, fino a ieri, parlava male di Bruxelles, auspicando perfino l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea?

Poi bisogna considerare una questione giuridica. Il blocco navale violerebbe molti dei trattati internazionali che legano l’Italia. Tra questi c'è il divieto da parte degli Stati firmatari dell'accordo di negare il diritto d’asilo non solo a chi scappa dalle guerre, ma anche a chi fugge dalla povertà, dalla fame, dalla carestia. L'Italia è vincolata a questi trattati, violarli potrebbe costare alla Meloni quello che è costato a Salvini quando chiuse i porti: una denuncia in sede penale e il rischio di un processo per violazione dei diritti umani.

In quarto luogo c'è una questione di natura diplomatica. Il blocco navale andrebbe fatto dalle autorità del posto, non puoi pensare di usare la tua marina militare per sparare contro i barconi come successe nel 1991 con le navi albanesi, lastricando il mare di morti. Il blocco navale dovrebbe essere messo in atto dalla Libia stessa, ma come fai a convincere un Paese senza un governo?

In quinto e ultimo luogo c'è un discorso economico. Chi pagherebbe questa missione europea accollandosi le spese? E qui l’esperienza ci insegna che la questione è piuttosto complicata. “Bisogna essere proprio naif per sperare di trovare un’intesa collegiale a Bruxelles nel quadro della Politica comune di sicurezza e difesa”, dicono i detrattori che hanno già fatto sapere che per l'Europa il blocco navale non è una decisione praticabile.

Ma Giorgia Meloni si sa come è fatta: sbraita, urla, promette, fa proposte senza rendersi conto che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E non parliamo del Mediterraneo. Parliamo di quella distanza siderale che si frappone tra le intenzioni che sono facili da formulare e i fatti che sono molto più difficili da attuare. E questa proposta del blocco navale urta contro la clausola che la Meloni ha fissato con i suoi alleati: promettere solo quello che possiamo mantenere. Se è così, la Meloni è già partita con il piede sbagliato.