Induzione e favoreggiamento della prostituzione: tre nei guai nel salernitano

TENTA DI FAR PROSTITUIRE MOGLIE, CONDANNATO ALBANESE A TERAMO

17/09/2017 03:06 - TERAMO - Si era spacciato per facoltoso imprenditore, l'aveva raggiunta nel suo Paese per sposarla e convincerla a seguirlo, ma una volta arrivati in Italia aveva tentato di farla prostituire; lei,… (AbruzzoWeb Notizie)