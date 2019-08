I 100 milioni di esuberi della Juventus che stanno mettendo in difficoltà Sarri

Secondo quanto valutato da Gazzetta dello Sport e Calcioefinanza, in questo momento la Juventus avrebbe un "fardello" di esuberi che, tra ammortamenti e stipendi lordi, sul bilancio annuale dei bianconeri pesa 100 milioni di euro.

Dybala, Higuain, Mandzukic, Matuidi, Rugani, Perin e Pjaca sono coloro che non solo stanno mettendo a rischio i conti della Juventus, ma anche la serenità del suo nuovo tecnico, Maurizio Sarri: «Avete idea della rosa della Juve? Deve fare sei tagli per la lista Champions, nessuno l’ha mai detto. Dobbiamo tagliare sei giocatori dalla lista Champions della rosa attuale, questo ci mette in difficoltà. Magari abbiamo soluzioni in testa, ma se il mercato non ci viene incontro è inutile averle in testa. Gli ultimi venti giorni di mercato saranno difficili, è una situazione difficile e imbarazzante perché rischiano di restare fuori giocatori di altissimo livello».





Di seguito, in dettaglio, i costi relativi ad ammortamento e stipendio lordo per singolo giocatore:

Rugani: 5,7 milioni - 0,24 milioni di ammortamento e 4,2 milioni di stipendio lordo;

Higuain: 32,1 milioni - 18 milioni di ammortamento e 13,8 milioni di stipendio lordo;

Perin: 7,3 milioni - 3,075 milioni di ammortamento e 4,255 milioni di stipendio lordo;

Pjaca: 8,5 milioni - 5,75 milioni di ammortamento e 2,75 milioni di stipendio lordo;

Matuidi: 15 milioni - 7,6 milioni di ammortamento e 7,4 milioni di stipendio lordo;

Mandzukic: 11,4 milioni - 4 milioni di ammortamento e 7,4 milioni di stipendio lordo;

Dybala: 18,5 milioni - 5,55 milioni di ammortamento e 12,95 milioni di stipendio lordo.



Considerando gli stipendi di alcuni di questi "esuberi", che farebbero la felicità di molte squadre, non sarà comunque facile trovar loro una sistemazione perché solo pochi club in Europa possono permettersi alcuni di quegli ingaggi, oltre le valutazioni relative al trasferimento, con la Juventus che non può ignorare la necessità di fare plusvalenze con un occhio puntato al FPF.