L’evento Sicily Business Game, in programma a Lercara Friddi nelle prossime settimane, è stato rinviato ed il suo svolgimento sarà posticipato a data da destinarsi.

La decisione è stata presa dall’Associazione che organizza l’evento, LercaraLAB, in rispetto alle norme stabilite dal Dpcm emanato giorno 8 marzo 2020, recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

In particolare si fa riferimento ad un punto indicato all’Art. 1 del suddetto Dpcm, che recita: “sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione LercaraLAB, telefonando al n.ro 3200136026 o inviando una E-mail a info@lercaralab.it oppure chiamare il n.ro 3273015288.