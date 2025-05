con Marco Scotini, Tiziana Villani, Antonella Huber, Elvira Vannini

Giovedì 19 giugno alle ore 18.00 si svolge Les muses insoumises: Leonor Fini e le artiste surrealiste, ultimo incontro del public program dedicato alla mostra Io sono LEONOR FINI, in corso fino a domenica 20 luglio 2025 a Palazzo Reale Milano. In un dialogo aperto dedicato all’universo visivo e pittorico di Leonor Fini, gli interventi del curatore e NABA Visual Arts Department Head, Marco Scotini, della filosofa Tiziana Villani, della studiosa di museologia e museografia Antonella Huber e della storica dell’arte e docente NABA Elvira Vannini saranno accompagnati da reading group, set display e interventi artistici e performativi elaborati dagli studenti del Dipartimento di Arti Visive dell’Accademia.

Sfingi, chimere e sirene, divinità ctonie insieme ad amazzoni, incantatrici, guerriere e streghe sono alcuni degli archetipi femminili che abitano il mondo di Leonor Fini, tra soggettività umane e non umane (dai gatti, alla strige e al simbolo dell’uovo come fonte della vita), con cui l’artista rovescia le rappresentazioni e le narrazioni degli stereotipi di genere e istituisce una società dichiaratamente matriarcale dominata dalla potenza femminile. Il set display dove si svolgerà il reading - realizzato dagli studenti del primo anno del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali dell’Accademia - è composto da una miriade di cardboard puppets, che danno vita a tante delle creature mostruose femminili, ibride e insubordinate, che popolano l’immaginario di Leonor Fini, il cui posto è al di fuori della gabbia del patriarcato.

A ispirare il tema e le azioni è l’esperienza artistica e personale di Leonor Fini: l’artista italo-argentina non prese mai parte ufficialmente al gruppo Surrealista, rifiutando la posizione conservatrice del capofila André Breton sul ruolo delle donne e percorrendo in solitaria un viaggio lungo quasi un secolo da creativa.

IL PUBLIC PROGRAM

Nell’ambito della mostra Io sono LEONOR FINI, in corso fino a domenica 20 luglio 2025 a Palazzo Reale Milano, si sono svolti quattro appuntamenti in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti per svelare la complessa e sfaccettata personalità dell’artista italo-argentina, non solo come pittrice bensì come creativa che ha prodotto arte, lanciato mode, influenzato i gusti. Agli incontri si sono alternati fashion designer, scrittori, costumisti, storici dell’arte, tra cui esponenti della Faculty NABA, in dialogo con la storica della moda e del costume Clara Tosi Pamphili, NABA Fashion Heritage Advisor.

I tre precedenti incontri hanno coinvolto: Lorenzo Seghezzi, Riccardo Scaburri e Jonathan Bazzi attorno al tema dell’identità fisica contemporanea, a partire dalla libertà di espressione difesa da Leonor Fini; Maria Vittoria Baravelli, Gentucca Bini e Arthur Arbesser per una riflessione sul rapporto tra la personalità dell’artista italo-argentina e le arti che praticava; fino ai costumisti Massimo Cantini Parrini e Gianluca Sbicca, che hanno esplorato il mondo sfaccettato del costume e delle dive, guardando a Fini come icona di stile.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. A seguire, i partecipanti potranno visitare la mostra a Palazzo Reale anche approfittando dell’orario esteso (giovedì fino alle 22:30 con ultimo ingresso ore 21:30) e usufruire del biglietto ridotto € 13 anziché € 15, valido solo per la sera stessa.

I quattro appuntamenti di Io sono LEONOR FINI approfondiscono la furia creativa di un’artista libera, capace di spaziare con originalità e stile inconfondibile dalla pittura al cinema, dalla grafica alla scenografia. Complice l’essersi formata tra Trieste, Milano e Parigi, in un ambiente culturalmente stimolante, accanto a intellettuali, scrittori, artisti, registi, da Federico Fellini a James Joyce, fino agli italiani De Pisis e Funi.

L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti

I partecipanti, a seguito dell’incontro potranno visitare la mostra a Palazzo Reale con il biglietto ridotto € 13 (anziché € 15). Lo sconto è fruibile solo la sera stessa.

19 giugno 2025, ore 18

Les muses insoumises: Leonor Fini e le artiste surrealiste

con Marco Scotini, Tiziana Villani, Antonella Huber ed Elvira Vannini.