Anche i testimoni di Geova (da questo momento tdg), come tutti i movimenti religiosi, hanno le loro credenze. Alcune restano intatte nel tempo, altre vengono modificate strada facendo, altre sono nuove e mandano in soffitta quelle vecchie. Questi cambiamenti dottrinali vengono giustificati dalla Watch Tower con una fantomatica “luce progressiva”, secondo cui Dio rivela gradualmente le sue verità.

Premesso che le informazioni riportate in questo articolo sono state riprese dal sito InfoTdGeova.it, sito ben documentato, vediamo in sintesi quali sono le credenze di questo gruppo religioso.

I tdg sono un movimento millennarista e, come tutti i movimenti millennaristi, sono ossessionati dall'escatologia apocalittica. Tutto il loro impianto dottrinale si basa sulla fine dei tempi. Non che siano gli unici ad avere questa fissa, sia ben chiaro. Anche gli avventisti e i mormoni annunciano la fine del mondo. Una ragazza, per esempio, raccontò a un giornale di essere scappata a gambe levate dai mormoni che ogni santo giorno le parlavano dell'imminenza della fine. La Coalizione Cristiana, poi, fa di più e di peggio: va direttamente in televisione a dire che il Regno del Grande Fratello, cioè Gesù Cristo, è vicino. E i suoi leader vengono ascoltati come se fosse dei guru.

Ma cosa succederà quando verrà questa presunta fine del mondo? Secondo i tdg, Cristo prenderà il potere direttamente dal cielo, insieme ai suoi angeli, e dividerà il mondo in buoni e cattivi, in “pecore” e “capri”. Le pecore verranno messe a destra e i capri a sinistra. I primi erediteranno la vita, i secondi la morte. Questa potrà sembrare una dottrina ragionevole, se non fosse per un particolare discutibile: le pecore saranno solo tdg. In questo momento poco più di otto milioni, compresi quelli che sono deceduti. I capri invece rappresenteranno il resto dell'umanità. In questo momento parliamo di sei miliardi e rotti di persone, compresi uomini, donne, ragazzi e neonati che hanno avuto la sfortuna di non essere nati in famiglie di tdg.

Una volta fatta la divisione e messo a segno un massacro come non si è mai visto nella storia dell'umanità; uno sterminio di massa che i tdg chiamano “la Grande Tribolazione”, Cristo pianterà il suo Regno coadiuvato da 144.000 “parlamentari” che neanche a farlo apposta saranno solo tdg. Tutte le confessioni religiose cristiane sono concorde nel sostenere che il numero 144.000 è un numero simbolico: rappresenta le 12 tribù d'Israele moltiplicate per 12.000 unità ciascuna. Il numero 1000 nella Bibbia è sinonimo di totalità. Per i tdg invece rappresenta un numero letterale e questo li spinge e cambiare e ricambiare versione in continuazione, perché loro sostengono che, prima della fine del mondo, i 144.000 moriranno e andranno in cielo, ma, stranamente, quel numero, anziché diminuire, aumenta, vanificando conti e aspettative.

Le credenze dei tdg rivelano in tutta la loro drammaticità quello che gli psicologi chiamano “pensiero dicotomico”, cioè un modo di vedere le cose in bianco e nero. Per i tdg non esistono sfumature di colore. Tutto ciò che è male si trova nel mondo esterno; tutto ciò che è bene si trova nelle loro fila.

Questo modo di pensare li porta, inevitabilmente, a demonizzare tutte le istituzioni mondane, cominciando dal potere politico, che loro definiscono essere la "Bestia" di apocalittica memoria. Un'istituzione che si trova nelle mani del Diavolo e che si oppone al Regno di Cristo. Tuttavia, la storia ha dimostrato come i capi dei tdg abbiano spesso stretto accordi con i governi ogni qualvolta avevano bisogno di favori. La loro associazione alle Nazioni Unite nel 1991 fu la prova di questo tentativo di ingraziarsi le autorità politiche.

La continua propaganda anti-politica dei tdg finisce spesso per rivoltarsi contro loro stessi. Nel 2010, per esempio, una delegazione di tdg si recò a Palazzo Chigi per chiedere di riscuotere l'otto per mille dell'Irpef. La richiesta fu bocciata a causa dell'opposizione di senatori e ministri i quali si chiesero come fosse possibile che personaggi che parlavano male di loro, definendoli nientedimeno che strumenti del Demonio, poi si recassero felici e sorridenti a Palazzo Chigi con lo scopo di batter cassa.

Naturalmente non c'è solo il potere politico nel mirino dei tdg. Essendo un movimento religioso, non potevano che parlar male delle concorrenti, ossia delle altre religioni, bollandole tutte come appartenenti alla "Grande Meretrice" descritta nell'Apocalisse. Una simbolica donna immersa nel vizio e nella depravazione. Loro si sentono superiori a queste organizzazione, ma lo scandalo della pedofilia, che li ha travolti dal un capo all'altro del mondo, ha dimostrano che nemmeno i tdg sono così diversi da quei gruppi religiosi che stigmatizzano. Senza contare che molte loro strutture sono state vendute ad altri gruppi religiosi, incassando denaro da quella Meretrice che condannano.

I tdg sono convinti che anche il sistema finanziario e commerciale sia in mano al Demonio. Ciononostante, in questo sistema ci sguazzano alla grande. Come ha dimostrato il quotidiano Fanpage, la Watch Tower è proprietaria di titoli azionati, quote aziendali, obbligazioni statali, fondi segreti. La vendita di libri, riviste e cassette audiovisive ha generato dei regolari profitti, permettendo alla Watch Tower di rilevare anche immobili, terreni, case di riposo per gli anziani tdg che pagano una regolare retta mensile. Senza contare il nuovo business: l'acquisto di una casa cinematografica e il commercio di souvenir su cui sopra è impresso il marchio “commerciale” di JW. Org, il logo del loro sito internet; un portale che i tdg venerano più del Vangelo.

Ovviamente, e questo va precisato, ogni gruppo religioso ha diritto di usare le sue risorse come vuole e di insegnare le dottrine in cui crede. Bisognerebbe però smetterla di salire su un piedistallo, vantando una superiorità morale rispetto al mondo esterno quando la storia e l'attualità hanno dimostrato che i tdg non sono poi così diversi da quelle istituzioni che condannano senza appello. Ma si sa come sono fatti i gruppi religiosi: ognuno è convinto di avere la verità assoluta in tasca. L'unica. La sola. La sua.