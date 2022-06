Tutto pronto per il XV Festival del Fundraising, la maggiore conference italiana del non profit, in programma al Palariccione dal 6 all’8 giugno.

Sarà l’edizione dei record: 600 organizzazioni del Terzo settore presenti, più di 1000 partecipanti, 35 aziende profit in qualità di partner, 84 speaker che si alterneranno in 52 eventi, una decina di corner informativi, tra i quali quello di Fundraising.it, il portale di riferimento per i professionisti della raccolta fondi.