Analisi del latte, in italia arriva l'innovazione della Bentley Instruments

Si chiama Bentley Instruments, fu creata in Minnesota nel 1982 ed oggi è una delle migliori aziende per quanto riguarda l'analisi del latte. Parliamo di una multinazionale americana che da poco ha inaugurato la propria pagina web in italiano e che punta a proporre, anche nel nostro paese, i suoi prodotti innovativi.

Le parole d'ordine sono tre: efficienza, economia dei costi ed affidabilità. L'azienda infatti si occupa di:

Sviluppo di strumenti altamente innovativi per l’analisi di latte e derivati; Produzione di apparecchiature d’analisi del latte e dei prodotti lattiero caseari; Distribuzione in tutto il mondo di strumenti per l’analisi del latte.

Sia in campo chimico, microbiologico che della robotica, l'obiettivo è quello di fornire soluzione pratiche ai problemi concreti delle aziende italiane che producono latte o derivati. Con tutta l'innovazione tecnologica possibile, software di ultima generazione e una gestione semplificata e visiva dei campioni.

Particolare attenzione viene posta nella determinazione della carica batterica e delle cellule somatiche nel latte crudo. In tal senso, i macchinari della Bentley Instruments utilizzano la citometria a flusso per la determinazione rapida della contaminazione nel latte esaminato e anche lo spettrometro in trasformata di Fourier FTS (che fornisce un’analisi completa del campione grazie allo spettro di assorbimento medio-infrarosso).

Insomma, quando vedete al supermercato un prodotto latteo-caseario, o mentre assaporate un buon gelato, sappiate che dietro si nasconde un'accurata analisi senza cui quel determinato yogurt o bicchiere di latte non potrebbe mai arrivare a voi.

Ingegneri e ricercatori della Bentley Instruments, dal 1982 lavorano ogni giorno per dare soluzioni innovative all’industria del latte, facendo risparmiare tempo e soldi ai produttori ma, soprattutto, garantendo la sicurezza e proteggendo noi consumatori finali.

Davvero una interessante realtà aziendale che vale la pena conoscere e fa piacere che abbia deciso di entrare nel mercato italiano, in cui, come sappiamo, il consumo di latte è tra i maggiori al mondo.