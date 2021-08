Il Buddismo è una delle religioni più tranquille del mondo e annovera tra le sue fila anche personaggi famosi, come Richard Gere, Roberto Baggio e Ornella Muti. I buddisti non sono certo terroristi islamici che si fanno saltare in aria sperando così di guadagnarsi il Paradiso! Eppure anche lì qualcuno si è fatto prendere dal fanatismo... fino a perdere la testa. E non parliamo di testa in senso metaforico, ma letterale.

In Thailandia, un monaco buddista si è reciso la testa come offerta sacrificale a Buddha, nella speranza di reincarnarsi in un “essere spirituale più elevato”. Come è noto, il Buddismo insegna che dopo la morte l’uomo si reincarna ripetutamente, fino a raggiungere la perfezione desiderata. Una dottrina che, come tutte le dottrine, cerca di trovare risposte ai tanti interrogativi dell’uomo: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Una risposta che il monaco evidentemente credeva di aver trovato, tanto da decapitarsi con la speranza che questo gesto lo portasse ad avere miglior fortuna nella vita successiva.

Il monaco, per togliersi la vita, ha utilizzato una ghigliottina improvvisata posta accanto ad una statua di un dio buddista, così da far sembrare che la statua reggesse la sua testa dopo la decapitazione. Il suo corpo esanime è stato rivenuto dal nipote. Uno dei suoi seguaci ha detto: “Lo progettava da cinque anni. Ha realizzato il suo obiettivo ed incontrato l’illuminazione“.

L’Ufficio Nazionale del Buddismo ha però fatto sapere che questa pratica non è incoraggiata dalla religione. E ha fatto bene a dirlo, perché sacrificare così la propria vita non è il miglior modo per onorare le divinità. La vita è sacra e non spetta a noi decidere arbitrariamente quando mandarla in archivio.