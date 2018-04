Truffe a danno di concessionarie: in manette 5 persone nel salernitano

“Associazione per delinquere finalizzata alle truffe, falsità ideologica in atto pubblico e uso di atto falso”.

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania dopo accurate indagini hanno portato a termine una eccellente operazione tra Agropoli, Casal Velino, Pollica e Vallo della Lucania.

E’ stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania – nei confronti di 5 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere finalizzata alle truffe, falsità ideologica in atto pubblico e uso di atto falso”.

I provvedimenti sono nati in seguito a un’indagine – avviata nell’agosto 2013 e condotta dalla stazione di Vallo della Lucania – che ha consentito di accertare l’esistenza di un gruppo criminale con base operativa a Vallo della Lucania e Casal Velino, composto dai titolari di due rivendite di auto usate, dal titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche e da due impiegati comunali, dedito alla commissione di truffe in danno di concessionarie di auto su tutto il territorio nazionale.

Sono ben 21 gli episodi di truffa accertati, consistenti nel procurare dalle concessionarie le autovetture usate in conto vendita/esposizione mediante la sola consegna di assegni bancari a garanzia, poi risultati “scoperti”.

In seguito intestavano i veicoli ai titolari delle due rivendite di auto usate, con la complicità dei due impiegati pubblici, i quali attestavano in modo falso l’autenticità delle firme apposte in calce ai passaggi di proprietà.

Inoltre in alcuni casi denunciavano lo smarrimento dei documenti di proprietà e di circolazione dei veicoli, in realtà trattenuti dalle concessionarie come forma di garanzia, per ottenere il rilascio di nuovi documenti con la complicità del titolare dell’agenzia di pratiche automobilistiche, ed infine vendere le autovetture a clienti ignari, percependo il denaro versato da questi ultimi quale corrispettivo, per un ammontare complessivo di 500mila euro.

Le indagini da parte degli inquirenti proseguiranno per verificare ulteriori episodi di truffa commessi dagli arrestati.