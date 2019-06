Le Langhe tra cultura e storia

Percorrendo le strade che collegano i vari paesini che costituiscono le Langhe, non si può non immergersi nei colori, negli odori e nella storia che per secoli ha caratterizzato questa zona del basso piemonte. Vigneti, colline, boschi e valli scavate da torrenti sono un susseguirsi di scoperte, che regalano al turista sorprese inattese. Tutto questo lascia incredulo il visitatore, che si trova davanti a scorci mai uguali che vanno a formare le Langhe.



Paesaggio dopo paesaggio non si può non rimanere entusiasti per ciò che si vede, castello dopo castello questo territorio è la porta d’accesso al Piemonte. Infinite sono le rotte da segue, in questo viaggio attraverso un territorio che a seconda del periodo dell'anno in cui lo si visita regala paesaggi fiabeschi e misteriosi, sia che ci si voglia immergere nella natura, sia che si decida di visitare dimore storiche e castelli, o semplicemente deliziarsi il palato. Nelle Langhe, troverete quello che cercate, armonia, tranquillità e relax.

Le Langhe, si ne parliamo al plurale, perché è necessario ricordare che ci sono più Langhe, la Bassa e l’Alta Langha. Ma sopratutto la distinzione dipende da ciò che si produce.

Possiamo quindi parlare della Langha del Barolo, il cui nome deriva chiaramente al fatto di essere quella porzione, piuttosto piccola e circoscritta dove il vitigno nebbiolo la fa da padrone, così come avremo la Langha del Barbaresco e quella del Dolcetto, ma anche la Langa della Nocciola, si le Langhe non sono solo ricordate per i suoi prestigiosi vini ma anche per le coltivazioni di nocciole, sopratutto destinati a uso dolciario, non possiamo non ricordare che il cioccolato piemontese e sicuramente tra i più buoni del mondo.

Nelle Langhe hanno vissuto chi per breve tempo chi per periodi più lunghi personaggi importanti della nostra storia.

Pensiamo a Camillo Benso di Cavour lo statista italiano che nel 1861 fu promotore dell'unita d'Italia. Visse a Grinzane Cavour e ne fu sindaco a 22 anni e per 17 anni, dimostrando già allora di avere spiccate capacità organizzative e di leadership. Il padre di Cavour acquistò una tenuta di 250 ettari che fu amministrata dal giovane Camillo Benso, che portò avanti un coltivazione agricola efficiente e al passo con i tempi.

Un altro personaggio che non si può non citare Silvio Pellico divenuto nel 1814 consigliere e bibliotecario della potente famiglia Faletti che nelle Langhe possedeva moltissimi feudi.

E poi ci sono i castelli i cui muri con i loro corridoi del potere hanno moltissimo da raccontare, luoghi del potere che hanno influenzato per secoli popoli e territorio. Il castello di Cavour a Grinzane, ma poi il castello di Serralunga mai trasformato in residenza, donandoci in questo modo uno scorcio della vita in un vera fortezza. Il castello è appartenuto alla famiglia Faletti che lo usava per amministrare i suoi possedimenti nella zona. E poi il castello di Barolo con il suo particolarissimo museo del vino, che porta il turista in un viaggio non solo nella storia del castello ma nella vita di chi ci ha vissuto e di come i vigneti ne hanno caratterizzato la vita per secoli.

Le Langhe sanno regalare al suo visitatore non solo la solennità della cultura, della storia e dei suoi pregiati vini, ma anche piccoli angoli in cui fare foto divertenti. Pensiamo per esempio alla strada che porta alla Morra, e già la Morra un altro posto che non è possibile non citare. Delle Langhe ne è sicuramente il terrazzo, infatti dalla sua piazza si può ammirare un paesaggio suggestivo che da in un colpo d'occhio un idea della sua vastità, maestà e bellezza di questa zona. Ma ci siamo persi e si nelle Langhe capita spesso si viene rapiti dai luoghi e si finisce per dimenticare ansie e problemi, dicevamo nella strada che porta alla Morra c'è un enorme panchina rossa, non potete non accostare la macchina e fare una bellissima foto di gruppo, c'è ne sono due un'altra e blu ma lascio a voi il piacere di scoprire dove.

E in fine la città di Alba che delle Langhe ne è sicuramente la capitale. Abitata sin dall’epoca preromana ebbe un grande sviluppo sotto l’impero divenendo una città importante dal punto di vista strategico e commerciale, successivamente cadde in mano a popolazioni barbariche tra i quali Goti e Longobardi. Nel Medioevo Alba visse un periodo di sostanziale declino e dovette respingere diversi attacchi, azione resa possibile comunque dalla presenza delle Cento Torri e un efficiente sistema di mura difensive. Un periodo sicuramente difficile fu l’epidemia di peste cominciata nel 1630, Alba si riprese solo nel periodo illuministico e della Rivoluzione francese. Fedele a Napoleone Bonaparte, la città divenne poi possedimento dei Savoia seguendo le vicende della dinastia sabauda per lungo tempo. Se venite ad Alba non dimenticate di visitare i sotteranei, vi porteranno per un'oretta indietro nel tempo, fino all'impero romano in un viaggio allo scoperta della vita e della storia del nostro paese.

Il mio viaggio nelle Langhe termina qui, spero che vi sia piaciuto e se vi è venuta voglia di organizzare il vostro prossimo viaggio in queste zone tra storia e cultura, non dimenticate di portare con voi una grossa valigia per riempirla dei ricordi e delle emozioni che questo luogo sa regalare.