Nelle qualifiche del gp degli Stati Uniti sul circuito delle Americhe di Austin, il più veloce in Q3 è stato Bottas (Mercedes) con il tempo di 1:32.029, nuovo record della pista.

Staccato di soli 12 millesimi Vettel (Ferrari), seguito sempre a breve distanza da Verstappen (Red Bull) che partirà dalla seconda fila affiancato dalla Ferrari di Leclerc, più lento di Bottas solo di un decimo.

Solo quinto tempo per l'ormai quasi campione del mondo Hamilton, staccato però di 3 decimi dal suo compagno di team.

Sesta a mezzo secondo l'altra Red Bull di Albon, che ha preceduto le due McLaren di Sainz e Norris. Ricciardo (Renault) e Gasly (Toro Rosso), in quinta fila, concludono l'elenco dei primi 10 classificati nelle qualifiche.

Da segnalare che i tempi ottenuti dai piloti in sono arrivati al primo tentativo della Q3: stavolta, nessun miglioramento all'ultimo tentativo.

Per ultimo, da sottolineare le strategie per la gara di domenica che inizierà alle 20:10, con le due Ferrari che hanno scelto di partire con la gomma rossa. Gomma gialla invece per le due Mercedes e la Red Bull di Verstappen. Questa è stata la scelta dei team in Q2.