Fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che i 100 euro di multa per chi non sarà vaccinato non sarà l'unica sanzione prevista per i trasgressori. Per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano super Green pass ci sarà la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro. Inoltre, la sanzione sarà raddoppiata nel caso in cui la persona non vaccinata reiteri il comportamento illecito, recandosi in luoghi di lavoro senza il "lasciapassare" vaccinale.

A questi si aggiungono le sanzioni già in vigore per tutti i cittadini che variano tra i 400 e i 1000 euro e che vengono comminate in caso di violazione dell'obbligo di Green pass per l'accesso a servizi, attività e mezzi di trasporto. I "100 euro sono per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni)", spiegano da Palazzo Chigi.

In totale sono tre i livelli di sanzione previsti per chi non si vaccina:

ammenda di 100 euro, che sussiste per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché ultra 50enni);

sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore. Non è previsto il licenziamento;

ammenda da 600 a 1500 euro se il soggetto over 50 obbligato al vaccino viene trovato sul luogo di lavoro senza Green pass rafforzato, ossia derivante da vaccinazione o da guarigione.

Tutte le sanzioni sopra citate, valide sul luogo di lavoro, non escludono quelle che sono già previste in caso di violazione delle norme che prevedono l'obbligo di Green pass per la partecipazione alla vita sociale.

Le sanzioni "si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il Green pass rafforzato per accedere a determinati servizi e attività. chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione soggiace a sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario", dicono da Palazzo Chigi. Insomma, piaccia o non piaccia, si va verso l'obbligo al vaccino per tutti i cittadini italiani.