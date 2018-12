Xiaomi Mi Band 3, un gadget perfetto come regalo di Natale

Gli smartwatch e le smartband hanno faticato ad imporsi sul mercato, ma negli ultimi mesi le cose stanno cambiando.

Una smartband, invece, che ha avuto successo fin da subito è stata la Mi Band di Xiaomi (nelle sue varie versioni) ed anche questa Xiaomi Mi Band 3 può essere considerata la smartband economica migliore presente sul mercato.



Di seguito le sue principali caratteristiche:



Display OLED 0.78″

Bluetooth 4.2

Batteria 110 mAh

Dimensioni 4.69 x 1.79 x 1.2 cm

Peso 20 grammi

certificazione IP68, sensore per la rilevazione del battito cardiaco, compatibilità con i dispositivi Android (dalla versione 4.4 in poi) e iOS (dalla versione 9.0 in poi).