Motorola (come Nokia prima di lei) ha deciso di giocare con i nostri sentimenti. Nei prossimi giorni, infatti, presenterà il Motorola RAZR, il primo smartphone dell'azienda con display pieghevole che si ispira a quello che è stato uno dei suoi telefoni di maggiore successo.

Il Motorola RAZR è davvero bello e ricorda il Moto RAZR V3. Ovviamente, questo dispositivo integrerà tutte le funzioni presenti negli smartphone moderni e non sarà un semplice telefonino con cui inviare solo messaggi od effettuare telefonate.

Il prezzo del nuovo RAZR sarà probabilmente più contenuto rispetto agli altri smartphone con display pieghevole presenti sul mercato (Galaxy Fold, Mate X e Royole FlexPai), sfruttando tale caratteristica non per aumentare le dimensioni dello schermo, quanto per rendere il telefono meno ingombrante.