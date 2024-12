Il rispetto delle idee è un valore differenziale del settore ceramico europeo e spagnol, in quanto la sua capacità di anticipazione, versatilità e adattabilità alle nuove tendenze gli permette di distinguersi e posizionarsi a livello globale.



"L’ingrediente segreto" è una campagna a 360º che mette in evidenza il buon lavoro del settore ceramico europeo e spagnol, svelando l'ingrediente segreto che compone questo materiale: il rispetto.



L'Associazione Spagnola dei Produttori di Piastrelle e Pavimenti in Ceramica (ASCER), grazie al finanziamento stanziato dalla Generalitat Valenciana, lancia la campagna "L'ingrediente segreto" con l'obiettivo di rendere visibili e valorizzare gli aspetti e i valori del settore ceramico europeo, come il suo impegno per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Il settore europeo della produzione di piastrelle e pavimenti in ceramica è leader mondiale nello sviluppo tecnologico, nel design e nella qualità, guidato da un forte investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (R+S+i). L'anticipazione, la versatilità e l'adattabilità di questo settore le permettono di distinguersi e posizionarsi a livello globale, con un terzo della sua produzione esportata al di fuori dell'Europa.

Inoltre, il settore europeo crea sinergie di innovazione con tutti gli agenti che compongono il cluster ceramico, fornendo conoscenze e dati che consentono di essere sempre all'avanguardia degli ultimi sviluppi tecnologici e delle tendenze del design.

I principali sviluppi tecnologici per la sua applicazione nell'industria ceramica hanno origine in Europa. Uno degli esempi è lo sviluppo della tecnologia di stampa digitale in ceramica, emersa in Spagna, che ha comportato un cambiamento di paradigma nel processo di produzione e nella generazione di disegni in ceramica.

Oltre al suo impegno per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso questa nuova campagna, il settore si prefigge come obiettivo risaltare e mettere in luce tutti i valori, gli aspetti e le qualità che rendono unica la ceramica europea: il rispetto per l'ambiente, il rispetto dei diritti dei lavoratori, l’attenzione ai dettagli, il rispetto per la tradizione e per il patrimonio culturale, il radicamento nel territorio, ecc. facendo sempre appello alla sfera emotiva, a quel sentiment legato alle origini, a un modus operandi e di creare allineato ai principi che governano la società europea.

La campagna si compone di un video principale in formato audiovisivo con contenuti emozionali e racconta come la ceramica europea sia presente in tutti i momenti della nostra vita, accompagnando le persone dalla prospettiva dell'Ingrediente Segreto, dove vengono messe in risalto la nostra tradizione, i costumi e la storia, l'impegno sociale e ambientale e il rispetto per le persone. Ed è sempre la ceramica europea a fare da protagonista, sottolineando ciò che rende questa ceramica un materiale unico nel suo genere: il rispetto.

Oltre al video principale, sono state sviluppate anche delle video pillole per mostrare "cosa c'è dietro" la ceramica europea raccontata dagli operatori del settore, specialisti che ci forniscono maggiori dettagli su ogni specifica area della produzione ceramica europea e spagnola, aprendoci le porte alla loro esperienza ed expertise, ed illustrandoci come ciascuno di loro fornisce l'"ingrediente segreto": rispetto per l'ambiente, rispetto per le persone, rispetto per le idee, rispetto per il cliente.

Tutti i video della campagna disponibili in diverse lingue sono accessibili dalla landing page: thesecretingredient.info, che raccoglie tutti i contenuti e i materiali della campagna.

La campagna è attiva in Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna attraverso piattaforme digitali e con risonanza sui media tradizionali. Inoltre, al fine di avere un impatto sulle diverse tipologie di audience a cui è rivolto, quali il settore della distribuzione, il settore dell'edilizia e della decorazione e il consumatore finale, saranno sviluppate ulteriori strategie complementari di marketing e public relations.