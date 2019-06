Samuele Sartini: 15/6 Pineta Milano Marittima, 21/6 La Via delle Spezie - Reggio Emilia

Dopo aver partecipato all'IMS Ibiza e aver fatto scatenare l'Hotel Pacha di Ibiza, per uno scatenato CUBED! party, Samuele Sartini torna a far muovere a tempo i top club italiani. Il 21 giugno Samuele sarà ancora protagonista a La Via delle Spezie di Reggio Emilia, uno dei club estivi più scenografici del bel paese. Il 15 giugno torna invece al mixer di un altro club di riferimento, il Pineta di Milano Marittima.

Che fare tra un party e l'altro quando si ama la house? Ascoltarsi Samuele Sartini, Jonk & Spook feat. Terri B - "My Religion" sembra proprio una buona idea. "Mi sono interessato artisticamente a lei dopo aver ascoltato e suonato per molto tempo il suo rifacimento della hit club 'Been a Long Time' ", spiega Samuele Sartini. "Finalmente io e Terri B! siamo riusciti a produrre una bella song insieme". E' un bel 'treno house' perfetto per muoversi a tempo. In arrivo per Samuele Sartini c'è anche un altro brano prodotto con Jonk & Spook, ovvero "Keep On". Il brano è in uscita su Enormous Tunes.

Samuele Sartini, Jonk & Spook feat. Terri B - "My Religion"

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. La sua musica fa lo stesso: ad esempio, la sua "Love You Seek / Seek Bromance" nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di "The 15:17 To Paris", film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Sartini è spesso in console in eventi e club contano. Ad esempio, ha fatto scatenare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, suona spesso al Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest con costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti. E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po' del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg - "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.