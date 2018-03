29/01/2018 15:57 -  Bandai Namco ha pensato ad un nuovo passatempo per tutti i fan di One Piece, creando un nuovo gioco d’azione competitivo che metterà contro 8 giocatori suddivisi in due squadre da 4. Il titolo,… (gamestorm)

The Sims Mobile disponibile gratis per iOS e Android

09/03/2018 14:35 - The Sims Mobile è disponibile gratis per il download su Play Store per i dispositivi con sistema operativo Android e su App Store per iOS . Electronic Arts aveva già preannunciato il rilascio del… (polus333)