Il volto del governo Meloni ha due facce: la repressione e il vittimismo. Uno stratagemma usato da quanti non gradiscono che notizie o inchieste giornalistiche portino a galla il marcio che cova dentro le loro mura. Del resto, la logica evangelica secondo cui molte istituzioni sono dei sepolcri imbiancati pieni di ossa marce è sempre valida, anche oggi.

I ministri del peggior governo che l'Italia abbia mai avuto dalla Creazione del genere umano a oggi, si sono persuasi che per censurare la libera stampa bisogna usare l'arma del vittimismo. E così i cattivi siamo noi che denunciamo la cattiveria degli altri. Un capolavoro! Nulla di strano, perché “cosi fan tutti”, avrebbe detto un tale, solo che questo governo lo fa in modo così sfacciato da usare le teste decapitate dei censurati come trofei di caccia.

L'ultima puntata di questa telenovela politica che naviga tra il serio e il faceto è la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, perfetto esempio del piagnisteo censorio e repressivo. Roccella è salita al disonore della cronaca per essersi lamentata delle critiche che subisce, come se chi occupa un ruolo pubblico non debba essere soggetta a critiche, anche se commette errori e strafalcioni. La ministra evidentemente ignora il diritto di critica sancito dalla Costituzione Italiana e sogna di usare il vittimismo per ledere questo diritto agli italiani.

Un governo che impone ai media quello che devono dire e come devono dirlo, zittendo le voci critiche è un governo che andrebbe defenestrato da Palazzo Chigi. La censura non è democrazia. E' dittatura. A dirlo è pure la Treccani: la censura è “il controllo della comunicazione da parte di un’autorità, che limita la libertà di espressione e l’accesso all’informazione con l’intento dichiarato di tutelare l’ordine sociale e politico”. Diciamo che l'intento è tutelare la propria posizione di potere, evitando che i cittadini vengano a scoprire le porcherie che certe istituzioni commettono dietro le quinte.

E così vediamo giornalisti epurati dai giornali, conduttori televisivi buttati fuori dalle televisioni, scrittori che preparano discorsi che non vengono mai trasmessi. I dissidenti, per quanto abbiano ragione da vendere un tanto a chilo, smettono di scrivere certi articoli perché sommersi di querele, producono inchieste che vengono cestinate, ideano programmi che finiscono nei tribunali. Quello che abbiamo a Palazzo Chigi è un governo che fa del vittimismo l'arma censoria; un governo incapace di gestire il dissenso ma abilissima a crearlo.