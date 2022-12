Dopo aver chiesto se dovesse ripristinare gli account dei giornalisti sospesi, Elon Musk, sempre utilizzando il suo account Twitter, ha lanciato un nuovo sondaggio per chiedere agli utenti se dovesse o meno dimettersi dalla guida della piattaforma social, di cui adesso è sia proprietario che amministratore delegato.

Per evitare fraintendimenti, Musk ha anche precisato che avrebbe rispettato l'indicazione datagli, qualunque fosse sto l'esito del sondaggio.

Il 57,5% degli utenti di Twitter ha votato a favore delle sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato della società.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.