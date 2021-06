Il Duca e la Duchessa del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, hanno annunciato la nascita del loro secondo genito, una bambina. Lilibet, "Lili", Diana Mountbatten-Windsor, questo il suo nome, è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California.

In una nota, la coppia ha fatto sapere che sia la madre che il bambino stanno bene.

Buckingham Palace ha dichiarato: "La regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, e il duca e la duchessa di Cambridge sono stati informati e sono lieti della notizia".

