Le conseguenze della quarantena: una webserie divertente ispirata alla pandemia

La pandemia ha ormai stravolto qualsiasi ambito della vita quotidiana di ognuno di noi, reale e non, monopolizzando persino le nostre identità social. Ma ci ha rassicurato capire che, in una situazione del genere, almeno all’ironia non è stato posto un freno: telelavoro, sindaci disperati, ginnastica indoor, nulla è stato risparmiato, fino ad ora, dal bisogno di riderci su. Sui social stanno girando svariati video divertenti, ma quelli che hanno ottenuto un grande successo sono i video della Famiglia Ambrosini, composta da: Ciro Ambrosini, Rosa Improta, Salvatore Ambrosini (in arte RinoTheNicePlayer) e Giuseppe Ambrosini. Durante la quarantena, la Famiglia Ambrosini ha realizzato una vera e propria webserie, ispirata alla situazione che stiamo affrontando, però in maniera scherzosa. La webserie è intitolata Le conseguenze della quarantena ed è formata da 12 episodi. Salvatore, membro della famiglia, ha detto: "Abbiamo pubblicato questa serie perché vogliamo strappare un sorriso dal viso di chi ci guarda".