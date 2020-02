In tutta Italia ci sono stati e forse è giusto dire "ci sono ancora" smaltimenti dolosi e colposi di sostanze tossiche, mutagene e cancerogene. Basterebbe pensare a ciò che sta accadendo a Taranto con l'ex Ilva, in Basilicata con le perforazioni petrolifere, ad Augusta, Trieste, alla Sarroch, nella Terra dei fuochi e in Veneto con gli Pfas.

Abbiamo studiato i metalli pesanti e i Pcb presenti in ammalati Campani e le nostre ricerche sono state positive, in quanto esiste una correlazione tra queste sostanze introdotte nell’organismo cronicamente e patologie serie, quali il cancro ad esempio mammario e non solo o le patologie tiroidee e cardiovascolari.

symbiosisonlinepublishing.com/cancerscience-research/cancerscience-research52.php

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29520558



Il problema degli inquinanti e di particolari sostanze quali gli interferenti endocrini oggi sono alla ribalta, spesso grazie alle proteste della gente, ma i problemi erano ben conosciuti.

Io stesso ho più volte inviato relazioni a ministri e ministeri... senza andare troppo indietro lo stesso Ministero dell’ambiente aveva pubblicato nel 2014 un “decalogo per il cittadino”.

www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/decalogo_versione_italiana.pdf



In Veneto il problema dei Pfas è abbastanza serio ed è interessante ascoltare questa intervista tv, alquanto sconcertante. Non si tratta di scoperte recenti... credo che molti medici ricercatori siano stati in passato, e forse lo sono ancora oggi, "maltrattati" dai politici e dalla politica di bassa estrazione culturale.

La politica per anni ha girato la testa altrove, mentre oggi pressata da molte proteste inizia a prendere qualche timido provvedimento, esempio tipico è la vicenda dell'ex Ilva.

Deluso dal ministero dell'Ambiente, che sembra lento, sordo e forse poco efficace per mancanza di potere?

Gli interferenti endocrini sono sostanze pericolosissime, che agiscono in modo subdolo e nel tempo, spesso anche quando si progettano nuove opere, si dimentica di tenere conto dei progressi della Scienza.

Continuerò a raccontare che con i nostri errati comportamenti e con dolosi e colposi comportamenti stiamo cambiando le generazioni future e questo è gravissimo anche perché lo Stato ha ampia documentazione nei cassetti. Ora necessitano le soluzioni e non misure e studi.

Oggi invece di ascoltare la Scienza e gli scienziati , si preferisce pensare ad altro e la gente per fare ascoltare la propria voce deve affidarsi ai cantanti… alle Iene… agli attori… e questo proprio non va bene.

Per approfondire e comprendere quanto il problema è serio e diffuso ovunque ripropongo il video seguente, può essere applicabile a qualsiasi criticità e dovrebbe davvero far riflettere.