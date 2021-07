L'attrice e showgirl napoletana Tanya La Gatta è il terzo ospite nonchè madrina del Francois Fashion Festival, grande evento moda di tre giorni organizzato da Francois Franzese, talent manager, scrittore e agente attivo da anni nell'universo della moda.

Il festival prende vita dal 16 al 18 luglio 2021 in una location unica come il Grand Hotel Vanvitelli di Caserta e prevede, tra tanti appuntamento, anche uno shooting che avrà come protagonista, oltre a tante splendide modelle, anche l'iconica Reggia.

Tra le ospiti, oltre alle già annunciate Lorena Sipic, modella e pallavolista d'alto livello e Valentina Corvino, giovanissima top model gestita dall'importante agenzia Major Milano insieme a DSML Management, ecco Tanya La Gatta, un personaggio ormai davvero celebre, in forte ascesa tra social, magazine, radio e tv.

Napoletana, Tanya La Gatta conta milioni di fan tra Instagram, gli altri social ed il suo blog personale. E' testimonial di tanti top brand (Lovely Girl, D&G Sunglasses, Maison Antonio Notaro, Mac Cosmetics, Nyx Cosmentics, Karolina Lancoks Londra, Riviera Coco, Gioielli Boccadamo...) e spesso calca i red carpet più importanti, ad esempio quelli dei festival del cinema (Cannes, Venezia, Roma, etc) indossando abiti da sogno.

Non solo. Tanya La Gatta protagonista di Toyota - Start Your Impossibile, ben 7 puntate di uno show in onda su Rai Uno e Rai Play dedicato a storie e persone simbolo di indistruttibilità e rinascita. Inoltre, se ha rifiutato più volte di comparire in reality show televisivi, presto la vedremo al cinema, in "Altri Padri" dove recita accanto a Ricky Tognazzi, Chiara Francini e Mariagrazia Cucinotta.

