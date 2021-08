Ultimamente, in tutto il mondo, migliaia di persone stanno scappando dai culti "abusanti". Ma cosa sono i culti abusanti? Un culto abusante è una setta religiosa, spesso mascherata da movimento cristiano, che esercita un potere rigido sui propri fedeli, privandoli della loro individualità e capacità di scelta autonoma: abusanti, dunque, poiché calpestano i diritti e la dignità umana. (Santovecchi, 2004)

I culti abusanti prima ti accolgono usando la tecnica del love bombing, (tempesta d'amore), trattandoti come una star così da farti sentire a tuo agio e farti aprire ai loro insegnamenti. Poi via via ti isolano dal mondo esterno tenendoti "prigioniero" dentro la setta con una propaganda religiosa martellante e fuorviante. Ti fanno sentire in colpa se non partecipi alle loro attività e ti ricattano moralmente privandoti della solidarietà umana se non ubbidisci alle loro direttive.

Un culto abusante esercita pressioni affinché tu segua un certo stile di vita imposto dai capi della setta e ti privano di ogni possibilità di critica, facendoti credere che i dubbi in merito al loro credo provengano dal Diavolo, riducendo così anche il tuo senso critico. A quel punto, spogliato della tua personalità, sei in balia della setta. Chi abbandona un culto abusante viene additato come una delle peggiori persone, fino al punto che gli ex-confratelli del fuoriuscito spesso iniziano ad inventare storie assurde e calunnie senza senso sul suo conto.

Negli Stati Uniti fece molto discutere la serie La mia fuga da Scientology, durante il programma Crime+Investigation che fece registrare oltre due milioni di telespettatori. La serie in sette episodi vide protagonista l’attrice americana Leah Remini che andò alla scoperta delle storie personali degli ex adepti, pentiti come lei. In ciascun episodio Leah raccolse la testimonianza di un “disconnesso”, (così vengono chiamati coloro che si dissociano da Scientology) che raccontò le ragioni che lo spinsero a lasciare la chiesa fondata da L. Ron Hubbard, come riuscì a uscirne e soprattutto cosa dovette subire, tra abusi, minacce, violenze psicologiche, persecuzioni e stalking.

Le persone che aderiscono ai culti abusanti sono raggirate perché sono indotte a credere che quella sia una religione che salva la vita, ma chi riesce a mantenere un minimo di raziocinio capisce l'inganno del fenomeno: la comunità religiosa da un lato promette ai suoi adepti la possibilità di raggiungere la piena realizzazione personale e un futuro radioso, ma dall’altro comincia a tartassarli di richieste di denaro con le scuse più "cristiane", rasentando in molti casi dei veri raggiri finanziari perché quei soldi, poi, verranno investiti per scopi che non hanno nulla a che vedere con la fede che professano.