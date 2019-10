Oppo è uno dei produttori di smartphone più interessanti al mondo. I suoi prodotti si caratterizzano per ottime caratteristiche e per un design ricercato (molto spesso innovativo). Alcuni di questi smartphone fanno parte della Oppo Reno 2 Series che è stata lanciata in India circa due mesi fa e che il 16 ottobre viene annunciata anche in Europa.

La Oppo Reno 2 Series è composta da tre smartphone che si collocano nella fascia medio-alta del mercato, con uno di essi che utilizza la famosa "pinna di squalo" che ospita la fotocamera frontale.



Di seguito la diretta dell'evento di presentazione organizzato a Londra presso la sede dell'English National Ballet...