McFIT, la più grande catena di centri fitness in Europa, sorprende ancora con un’operazione di comunicazione creativa e fuori dagli schemi. Con la campagna #SENZARIMORSO, realizzata in collaborazione con Able Creative Studio (spin-off di Next Adv), il brand ha distribuito 15.000 cartoni della pizza personalizzati con un messaggio motivazionale e un voucher gratuito per un allenamento nei centri del brand.

McFIT: la nuova campagna #SENZARIMORSO

L’iniziativa promossa da McFIT ha coinvolto 15 pizzerie partner nelle principali città italiane – Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona e Napoli – con l’obiettivo di intercettare il pubblico in un momento di piacere e relax, trasformandolo in un’occasione di riflessione sul benessere personale. Godersi una pizza oggi e allenarsi domani: questo il messaggio al centro di #SENZARIMORSO, che rifiuta ogni demonizzazione del cibo a favore di uno stile di vita equilibrato e sostenibile. L’idea di McFIT, semplice quanto efficace, punta a rompere gli schemi della comunicazione tradizionale nel settore del fitness, raggiungendo i consumatori in modo inatteso. All’interno di ogni scatola, i clienti hanno trovato un invito a presentarsi in palestra per una prova gratuita, veicolando così il messaggio che prendersi cura di sé non significa rinunciare ai piccoli piaceri.

McFIT: “Godersi una pizza oggi, allenarsi domani”

“Con questa iniziativa abbiamo voluto rompere gli schemi della comunicazione tradizionale nel settore fitness, parlando alle persone proprio nel momento in cui meno si aspettano un messaggio motivazionale: mentre si concedono una pausa di gusto – ha spiegato Luca Torresan, Marketing Director di McFIT Italia – Il nostro obiettivo non è demonizzare il cibo, ma promuovere un approccio bilanciato e sostenibile al benessere: godersi una pizza oggi, allenarsi domani”. La risposta non si è fatta attendere: oltre 1.200 persone si sono recate nei centri fitness con il voucher ricevuto, dando il via a un nuovo percorso di allenamento.

La campagna è stata ulteriormente amplificata sui social media attraverso un piano editoriale dedicato, con il coinvolgimento di un influencer del mondo wellness selezionato per affinità con i valori del brand. Nei primi dieci giorni, l’iniziativa ha generato circa 500.000 impression organiche, trasformando una semplice scatola di pizza in un potente veicolo di comunicazione. Attraverso la nuova campagna, McFIT conferma la sua vocazione a rompere le regole del marketing tradizionale e a parlare ai consumatori con autenticità, nei luoghi e nei momenti meno convenzionali. Una palestra, ma anche un punto di riferimento per chi vuole vivere il fitness con leggerezza e consapevolezza.