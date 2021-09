Jaywork Music Group gestisce tante diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazionale ormai dal lontano 1998. I generi musicali proposti dal gruppo sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero.

Lo staff di Jaywork Music Group per la nuova stagione autunno inverno 2021 - 2022 punta molto sui nuovi artisti. "Ascoltiamo con attenzione tutti i demo che riceviamo. Siamo una casa discografica, siamo sempre ovviamente interessati a scoprire nuovi artisti, a dare loro consigli se necessario oppure aiutarli nella produzione", spiegano Luca Peruzzi e Luca Facchini. "La nostra specificità è probabilmente l'attenzione agli esordienti o a chi sta facendo esperienza. Non è facile farlo in un mondo in cui l'unica cosa che conta sembrano essere i numeri ovvero il successo già ottenuto. In ambito dance ma non solo crediamo invece ci sia davvero bisogno di nuovi talenti, innovazione, nuove energie".

Quella di Jaywork Music Group è una formula di un lavoro, quella di Jaywork Music Group, che sembra destinata a far strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti.

