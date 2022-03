Tra fine marzo ed inizio aprile 2022 il dj producer italiano Mitch B. è decisamente impegnato. Venerdì 25 marzo dà la sua energia al party Bellavita @ Grace di Arezzo con la voce di Conte Max, con cui resta in console anche la sera dopo, ma spostandosi all'esclusivo Loft Lounge Experience di Perugia.



Sono già definite alcune delle performance di aprile 2022 per Mitch B. il 2 ed il 3 ed il weekend di Pasqua torna al mixer del White Beach Cervia (RA), un locale in cui è di casa, mentre il 22 aprile è a Viggiano (PZ), spostandosi ancor al Loft Lounge Experience di Perugia.



Sempre ad aprile ci sono poi belle novità che riguardano una certa isola bianca situata nel Mediterraneo, ma è ancora presto per parlarne.... Giusto invece raccontare subito "No One Else", il nuovo singolo di Mitch B., un brano che arriva dopo il successo di "Keep Coming", uscita due anni fa e anch'essa nata dalla collaborazione tra Mitch B., Zen e i MaTo Locos.



"Il 'collante' sono io, infatti collaboro con entrambi. Con Zen avevamo creato un giro di basso molto potente, ispirato a 'Blue Monday' dei New Order, con i MaTo Locos invece, un groove incalzante", spiega Mitch B. "Ho deciso di mettere insieme gli elementi, ma mancava ancora qualcosa... la parte vocale. Trovando la voce perfetta, femminile e potente, ecco che è nata 'No One Else'!".



L'etichetta che ha pubblicato questo pezzo è Jango Records, che vanta collaborazioni Carl Cox, Qubiko, Roger Sanchez. "Ho appena suonato ad un loro importante showcase, al Warehouse, il secondo locale più votato in Francia nella chart di DJ Mag", spiega Mitch B. 'No One Else'! è già disponibile su Beatport, Spotify, e YouTube. Dall'1 aprile sarà distribuito in tutti gli altri portali digitali



Per Mitch B., anche nel 2022, è infine confermato un bell'appuntamento su AllaDiscoteca.com, blog dedicato a musica e divertimento. Anche nel 2022 seleziona periodicamente 5 brani da ascoltare e/o ballare per un aperitivo infinito. Li trovate tutti o quasi qui, sul sito.



Mitch B., MaTo Locos, Zen - No One Else su YouTube

https://youtu.be/xR8Y4MT0u9E