L’accordo di sponsorizzazione consolida la relazione del brand con la Squadra Nazionale di rugby Maschile, Under20 e Femminile

Una nuova meta è stata appena segnata: AVIS e FIR – Federazione Italiana Rugby confermano la loro partnership, alla conquista di un nuovo anno insieme. Per la seconda stagione consecutiva, il brand di rent-a-car ricoprirà il ruolo di Top Sponsor della Nazionale Maschile, Under 20 e Femminile di rugby, rinnovando l’accordo per tutto il 2025.

Il prolungamento della collaborazione con la FIR valorizza ulteriormente il legame di AVIS con l’universo sportivo, rafforzato anche attraverso partnership con altre realtà, sempre all’insegna di valori condivisi come lealtà, rispetto e lavoro di squadra.

In virtù dell’accordo, AVIS continuerà a essere protagonista sul campo da rugby grazie all’applicazione del logo del brand sulla parte posteriore sinistra dei pantaloncini da gara delle squadre. Inoltre, AVIS sarà presente sui LED a bordocampo, sui cartelloni pubblicitari e sui maxischermi degli impianti sportivi nel corso delle partite casalinghe del Sei Nazioni e dei test match della Nazionale Maschile, Under 20 e Femminile.

Anche quest’anno, AVIS metterà a disposizione della FIR le sue migliori soluzioni di mobilità, che saranno utilizzate per gli spostamenti dello staff e della dirigenza e per il trasporto del materiale necessario alle squadre durante le trasferte.

I vantaggi di questa partnership saranno estesi anche ai supporter: per loro la possibilità di usufruire del 15% di sconto sui noleggi in Italia [1], per scoprire l’esperienza di viaggio AVIS selezionando l’auto più adatta alle proprie esigenze.







[1] per prenotazioni e noleggi effettuati entro il 31 dicembre 2025