Una lettera ricolta alla giornalista Severini Melograni de "Il Giorno":

"Gentile signora, non ne posso davvero più di leggere e sentire notizie sul prossimo Papa, sul Conclave, sulla stufa del Conclave, sul marmo della tomba di Francesco, su cosa mangiano i cardinali, su voci, segnali, furbizie, bugie. Insomma basta! Il mondo va avanti come andava avanti prima e grandi cambiamenti, grazie all’opera del Vaticano finora non ne ho visti. Il Papa non è riuscito né a fermare le guerre (nessuna delle più di 50 che ci sono nel mondo), né a migliorare la vita della povera gente. Inoltre, ora esce fuori che il Vaticano ha un mare di debiti! Le scrivo per sapere quale dei vaticanisti è “meno fastidioso“ (ossia più equilibrato) e quale sia finalmente “normale” (ossia non inanelli questa collana di stupidaggini che riempiono giornali, radio e tv, per non parlare del web!)"

(LETTERA FIRMATA).



Fonte immagine: Vatican News