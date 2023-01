Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha chiesto un cessate il fuoco natalizio in Ucraina e nel Donbass.

"Io, Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, invito tutte le parti coinvolte nel conflitto intestino a stabilire un cessate il fuoco natalizio dalle 12:00 ora di Mosca del 6 gennaio alle 12:00 del 7 gennaio, in modo che gli ortodossi possano partecipare ai servizi religiosi della vigilia e del giorno di Natale".

Questo è l'invito che il patriarca della chiesa ortodossa russa ha pubblicato giovedì sul proprio sito web, in occasione del Natale ortodosso che si celebra, secondo tradizione, il 7 gennaio, in base al calendario giuliano.

Appresa la notizia - si fa per dire, perché è difficile non credere ad una regia del Cremlino - Vladimir Putin ha incaricato il ministro della Difesa Sergei Shoigu di dichiarare un cessate il fuoco lungo l'intera linea di contatto in Ucraina, per 36 ore, chiedendo all'Ucraina di fare altrettanto.

La risposta di Kiev è arrivata con un post su Twitter del primo consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, che ha dichiarato che non ci potrà essere una "tregua temporanea" fino a quando le forze russe non si saranno ritirate da tutte le aree che hanno occupato, definendo successivamente la proposta un "gesto di propaganda", un "banale stratagemma" e un tentativo della Russia di sollecitare pressioni sull'Ucraina da parte dei paesi europei, facendolo passare come gesto umanitario.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.