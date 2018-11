Formula 1, ad Abu Dhabi Hamilton conquista l'11.esima pole stagionale

Ad Abu Dhabi, mentre Hamilton ha conquistato l'11.esima pole position del 2018, la Mercedes è diventata la prima squadra nella storia della Formula 1 ad aver conquistato con entrambe le vetture la prima fila per ben 5 volte consecutivamente in uno stesso gran premio.

La Q1 aveva visto risorgere Vettel, che venerdì non era stato molto brillante, che ha fatto registrare il miglior tempo davanti alle due Mercedes.

Poi, con le gomme con la mescola più tenera, le frecce d'argento sono ridiventate tali, sia in Q2 che in Q3.

Hamilton, alla fine delle qualifiche ha fatto segnare il tempo di 1:34.794, di quasi 2 decimi più veloce di Bottas. Solo le due Mercedes sono riuscite a scendere sotto l'1:35.

