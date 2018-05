Trasporto e gestione di rifiuti speciali, una denuncia nel Vallo di Diano

Tra le cose sottoposte a sequestro preventivo: rottami di autovetture, di vecchi elettrodomestici, lattine con oli minerali esausti, vario materiale ferroso nonché diverse batterie esaurite di camion e autovetture.



Nell'azione, portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretta dal Capitano Davide Acquaviva, finalizzata alla prevenzione e contrasto allo sversamento illecito di rifiuti pericolosi nelle zone interpoderali e delle campagne del Vallo di Diano, è stato denunciato un 64enne di Teggiano, incensurato, per trasporto e gestione illecita di rifiuti, reato previsto dal Testo Unico sull’Ambiente.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare la presenza di eventuali siti per lo stoccaggio illecito di tali tipologie di rifiuti.