Il comitato per i medicinali umani dell’European Medicines Agency (EMA), ha espresso il proprio parere favorevole, raccomandandone l’autorizzazione, su due trattamenti anti-Covid: Ronapreve (casirivimab/imdevimab) e Regkirona (regdanvimab) individuati dagli esperti come farmaci promettenti nell’ambito della strategia dell’Ue contro la diffusione del coronavirus. Il Dottor Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, ha da sempre affermato che il Covid-19 si cura: "L'agenzia regolatoria del farmaco del Regno Unito (Mhra) ha approvato in anticipo su chiunque altro in Europa il Molnupiravir, prima pillola indicata per il trattamento del Covid ad essere registrata. Essa potrà essere prescritta a chiunque sia testato positivo al Covid-19 ed abbia almeno un fattore di rischio legato ad un possibile contagio grave (obesità, diabete, con un'età superiore a 60 anni). Per la Mhra il Molnupiravir è sicuro ed efficace”. La compressa di Molnupiravir sarà somministrata due volte al giorno ai pazienti. Negli studi clinici la pillola, originariamente sviluppata per curare l’influenza, ha ridotto di circa la metà il rischio di ospedalizzazione o morte per Covid. Il segretario alla salute Sajid Javid ha affermato: "Il trattamento è stato un punto di svolta per i più fragili e immunodepressi. Il Regno Unito è ora il primo Paese al mondo ad approvare un antivirale che può essere assunto a casa per il Covid”. Silvia Pedrazzini, Corriere Nazionale