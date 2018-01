Your Personal James, PMI innovativa che opera nello sviluppo di nuove tecnologie, sceglie l'Equity Crowdfunding

Your Personal James, PMI innovativa italiana che opera nel settore delle sviluppo di nuove tecnologie, s'inserisce in un contesto di profondi cambiamenti tecnologici che hanno radicalmente cambiato le abitudini dei consumatori. Fondata e autofinanziata nei primi 4 anni di attività da tre professionisti del digital, del marketing e della finanza aziendale, la storia di, PMI innovativa italiana che opera nel settore delle sviluppo di nuove tecnologie, s'inserisce in un contesto di profondi cambiamenti tecnologici che hanno radicalmente cambiato le abitudini dei consumatori.

Nel 2011 l'azienda ha avviato un progetto che si rivolge al mercato del noleggio di mezzi di trasporto con conducente con particolare riferimento al segmento del commercio B2B adottando soluzioni tecnologiche finalizzate ad automatizzare l’intero processo gestionale di prenotazione dei servizi di trasporto come risposta alle carenze dell’attuale sistema dei tradizionali operatori professionali e garantendo: multicanalità, prezzi concorrenziali, flessibilità e standard qualitativi.

Dal 2013 l'azienda opera in Italia e, dall’inizio del 2017 anche in Germania, vantando un ampio portfolio clienti con focus nei settori travel industry, corporate, e M.I.C.E., oltre a uno strutturato network di vettori e autisti, che coprono attualmente più di 1000 destinazioni in oltre 60 città italiane e 10 città tedesche.

Ma come funziona? Guarda il video!