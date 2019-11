Pubblicato il 19 Novembre 2019 questo interessante studio sui pm e ioni metallici.

I colleghi ricercatori stanno moltiplicando i loro studi sul filone inquinamento e metalli e molti risultati stanno davvero modificando molte nostre conoscenze.

Air pollution has been linked to poor olfactory function in human adults. Among pollutants, particulate matter (PM) is especially relevant, as it may contain toxic metal ions that can reach the brain via olfactory pathways. Our purpose was to investigate the relation between atmospheric PM and olfactory identification performance in children. Using a validated method, we tested the olfactory identification performance of 120 children, 6-12 years old, from two locations in Mexico City; a focal group (n = 60) from a region with high PM levels, and a control group of equal size and similar socioeconomic level from a region with markedly lower PM concentrations. Groups were matched for age and sex. Concentrations of manganese and lead in the hair of participants were determined as biomarkers of exposure. Daily outdoor PM levels were obtained from official records, and indoor PM levels were measured in the children's classrooms. Official records confirmed higher levels of outdoor PM in the focal region during the days of testing. We also found higher classroom PM concentrations at the focal site. Children from the focal site had on average significantly lower olfactory identification scores than controls, and hair analysis showed significantly higher levels of manganese for the focal children but no difference in lead. Children appear to be vulnerable to the effects of air pollution on olfactory identification performance, and metal-containing particles likely play a role in this. Olfactory tests provide a sensitive, non-invasive means to assess central nervous function in populations facing poor air quality.

L'inquinamento atmosferico è stato collegato alla scarsa funzione olfattiva negli adulti umani. Tra gli inquinanti, il particolato (PM) è particolarmente rilevante, in quanto può contenere ioni metallici tossici che possono raggiungere il cervello attraverso percorsi olfattivi.

Il nostro scopo era di indagare la relazione tra PM atmosferico e prestazioni di identificazione olfattiva nei bambini. Utilizzando un metodo validato, abbiamo testato le prestazioni di identificazione olfattiva di 120 bambini, 6-12 anni, da due località di Città del Messico; un gruppo focale (n = 60) da una regione con livelli di PM elevati e un gruppo di controllo di uguali dimensioni e livello socioeconomico simile da una regione con concentrazioni di PM notevolmente inferiori.

I gruppi sono stati abbinati per età e sesso. Le concentrazioni di manganese e piombo nei capelli dei partecipanti sono state determinate come biomarcatori di esposizione. I livelli PM giornalieri esterni sono stati ottenuti da documenti ufficiali e i livelli PM interni sono stati misurati nelle aule dei bambini.

I registri ufficiali hanno confermato livelli più elevati di PM all'aperto nella regione focale durante i giorni delle prove. Abbiamo anche trovato concentrazioni di PM in classe più elevate nel sito focale.

I bambini del sito focale avevano in media punteggi di identificazione olfattiva significativamente più bassi rispetto ai controlli, e l'analisi dei capelli mostrava livelli significativamente più alti di manganese per i bambini focali ma nessuna differenza nel piombo.

I bambini sembrano essere vulnerabili agli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle prestazioni di identificazione olfattiva e le particelle contenenti metallo probabilmente svolgono un ruolo in questo. I test olfattivi forniscono un mezzo sensibile e non invasivo per valutare la funzione nervosa centrale nelle popolazioni con scarsa qualità dell'aria.

