Dal prossimo weekend riparte il Festival: Le vie dei tesori: tanti luoghi, esperienze e passeggiate alla scoperta del patrimonio culturale siciliano.

Il Festival partito da Palermo nel 2006, si è progressivamente estesa a tutta la Sicilia, coinvolgendo capoluoghi, paesi e borghi.

Per visitatori e turisti è un’occasione unica di conoscere una città aperta in tutti i sensi, dalle dimore degli aristocratici ai luoghi multietnici: un itinerario turistico-culturale che si nutre dello spessore dei luoghi, degli echi letterari e storici, degli incontri e delle performance teatrali a tema che vi si sviluppano dentro, della vocazione a uno storytelling che può trasformare anche un rudere in un luogo imperdibile.

La XVII edizione si svolgerà in 17 città dell’Isola, negli 8 weekend dal 16 Settembre al 5 Novembre 2023.