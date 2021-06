Presentato questa mattina in sala Giunta il progetto di Mobilità Garantita, che, attraverso un comodato ad uso gratuito con “PMG Italia” e la collaborazione degli imprenditori del territorio, consentirà al Comune di Milazzo di beneficiare di due veicoli attrezzati al trasporto di persone con disabilità (9 posti in uno e 5 nell’altro), una collaborazione peraltro consolidata risalente al 2016 e che – come ha affermato la referente della società Antonella Di Pietro, presente alla conferenza assieme al collega Antonio Corso (che con Loredana Di Pino, opererà su Milazzo) ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e di integrazione sociale, e di sviluppare un impatto positivo socio ambientale, senza alcuna finalità politica.

L’Assessore ai Servizi sociali Simone Magistri ha invece comunicato che l’affidamento dei mezzi avverrà mediante avviso pubblico per manifestazione d’interesse, e la gestione degli stessi sarà comunque affidata a delle Onlus con personale con competenza specifica nello svolgimento del servizio.

I veicoli – ha aggiunto Magistri – sono attrezzati in modo mirato e dotati anche di pedana elettrica, indispensabile per il trasporto delle persone disabili. Il progetto fa parte di una sinergia pubblico-privato – ha aggiunto Antonio Corso – e si farà in modo che i “taxi sociali” serviranno per effettuare servizi di accompagnamento totalmente gratuito.

In chiusura l’intervento del Sindaco Pippo Midili: “Un progetto che abbiamo abbracciato con prospettive pure a medio termine – ha detto il primo cittadino – per garantire quelle sinergie che sono destinate a chi ha disabilità per conseguire risultati utili. Sono certo che come avvenuto in passato saranno tanti gli operatori economici che parteciperanno all’iniziativa di PMG Italia, che fornisce loro al contempo la possibilità di un riscontro pubblicitario e di immagine”.