Ad annunciare la decisione dell'Australia, il ministro della Salute, Greg Hunt, che estende così a 15 mesi il periodo di chiusura dei confini australiani imposto il 17 marzo 2020.

A sufferire la scelta, il Comitato australiano di protezione della salute e l'Ufficiale medico capo federale, in pratica il locale Comitato Tecnico Scientifico. La misura di estensione stabilisce che il sistema di quarantena in hotel proseguirà fino ad almeno metà dell'anno, con la possibilità di estensione per il resto del 2021, ha precisato il ministro Hunt.

A seguito di ciò, sono almeno 40 mila gli australiani all'estero che tutt'ora sono impossibilitati a rientrare a casa.