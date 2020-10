Il colore nero, da sempre definito come eleganza eppure mi ha sempre stupito l'interesse da parte del pubblico femminile che ha sempre prediletto il nero non solo per sentirsi più magra, più alta, più qualsiasi altra cosa, senza pensare che invece può essere definito il più elegante!

Si, elegante, signorile adatto ad un party serale, magari con un abito...insomma ora sto un po fantasticando, ma devo dire che ho veramente rivalutato questo colore, definendolo molto spesso un colore triste, scuro, spento...E invece no! mie care amiche, perchè quest'oggi con InVoga Magazine ho scoperto una gradevole realtà...l'ammirazione per l'eleganza.

Dalle pagine del magazine online ho scoperto quanti abiti e proposte stupende, dal mondo della moda, abbiamo in nero, sono davvero meravigliata di tale conoscenza. Ho scoperto così che Dolce e Gabbana, Versace e molti altri hanno realizzato dei capi stupendi, adatti ad ogni evento e necessità, soprattutto ad ogni donna. Che sia un evento aziendale, privato o perché no, per tutti i giorni, un abito Nero non rende triste una donna ma le aumenta l'eleganza.

Visitando il magazine online ho piacevolmente costatato come le aziende del settore Moda, sono in gradi di proporci modelli unici, da abiti lunghi oppure i fantastici chiodi di Dolce e Gabbana, a dei blazer o gonne midi per Versace, per non parlare deli accessori, belli come quelli proposti da Gucci, con occhiali e scarpe tra decolletè e mocassini che fanno invidia a tutti!

Le proposte elencate nell'articolo sono tante, differenti per ogni modello ma tutti molto graditi. Scegliere sicuramente non è per nulla facile ma farsi un'idea di un outfit dedicato è molto facile. Dopo questo articolo, devo ammettere che ho realmente cambiato idea..il nero è un colore estremamente elegante! lo utilizzerò per tutti i prossimi eventi, soprattutto in questo momento così difficile per noi!

Il Colore Nero, ottimo compagno per una serata in eleganza!