Oggi a differenza dei soliti articoli, mi soffermo su un argomento tanto discusso negli ultimi tempi come non mai... Il periodo che tutti noi viviamo ci impone a rispettare delle regole importanti, per permetterci di preservare quanto più è possibile, la diffusione del COVID 19.

Oltre al distanziamento e ad igienizzarsi le mani è fondamentale indossare una protezione all'altezza della bocca e del naso, una vera e propria maschera in grado di proteggerci. Nella primavera oramai trascorsa, abbiamo imparato a conoscere le tanto ricercate FFP2 KN95, una sostituzione alle classiche FFP2 vendute spesso nelle ferramenta, perché utilizzate per proteggersi da fumi od altro particolarmente nocivi. Da quando è iniziato l'incubo COVID la produzione di tale respiratore ha dato non pochi problemi, portando così le aziende, sempre cinesi, a produrre un'alternativa in grado realmente di proteggerci. Cos arriva sul mercato mondiale la FFP2 KN95 la semimaschera protettiva tanto discussa e ricercata da tutto il mondo, portando la Cina a servire l'intero emisfero.

Con questa Pandemia, tutto il Mondo acquista dalla Cina, portando a generare ingenti guadagni ma anche un vero e proprio stress per il settore logistico Cinese, tanto da portare la repubblica Cinese a diminuire le importazioni giornaliere. Durante il punto più alto della Pandemia, sono state innumerevoli le fregature dietro questo mercato, aziende fantasma che propongono l'inverosimile e poi spariscono nel nulla, fabbriche Cinese mai conosciute , professionisti che si immettono nel mercato proponendo il business del momento, il tutto a costi esorbitanti! Infatti, se ben ci fate caso, in quel periodo acquistare una mascherina in farmacia era praticamente improponibile...Non prendetevela con il farmacista, perchè lui stesso a sua volta l'ha acquistata a prezzi impossibili!

In queste settimane, come molti preannunciavano, i contagi sono in aumento, le regioni stanno limitando un po tutto, chi obbliga la chiusura anticipata dei locali, chi vieta le feste chi ancora impone la misurazione della temperature all'entrata di ogni attività ed ancora una volta è tornato l'obbligo della mascherina all'aperto, questo porterà nuovamente ad n aumento della ricerca delle FFP2, quindi ci ritroveremo a fare la fila davanti una farmacia con la speranza di poter trovarle ad un prezzo decente.

proprio da questa esigenza, la sezione International Sales di InVoga Comunication, ha deciso di realizzare una campagna acquisto dedicata alle aziende del settore medicale (farmacie, Studi medici, RSA...) di permettere l'approvvigionamento delle FFP2 KN95 Certificate regolarmente, a costi ben sotto la soglia. Un accordo arrivato dopo tanto lavoro tra l'Italia, con la realtà di Invoga Comunication, web agency specializzata nel Marketing strategico, Digitale e comunicazione integrata ed un'azienda specifica Cinese, permettendo l'approvvigionamento delle FFp2 a costi più accettabili. La campagna è attiva su campo nazionale, per rispondere alle esigenze si è realizzato una pagina e-commerce così che tutti possano acquistare in maniera autonoma la propria disponibilità. la merce è assolutamente di qualità, risponde come non mai alle esigenze di protezione da Covid e sono disponibili in due versioni, una semplice con la sigla FFP2 KN95 sulla mascherina ed una con l'interna normativa. Le consegne vengono effettuate tramite appuntamento, con corriere dedicato, con firma e tracciabilità.

Un servizio completo, dal principio alla consegna, permettendo così al cliente di poter usufruire di un servizio completamente gratuito e che possa fornire sicurezza sia nell'acquisto che nella consegna.

"Volevamo proporre una valida soluzione ad un esigenza, offrendo ad un mercato un prodotto con rapporto qualità/prezzo corretto. Soprattutto, desideravamo offrire ai nostri clienti una soluzione onesta e non approfittarne!"

E' possibile acquistare le FFP2 KN95 Certificate, direttamente dalla sezione dedicata, potrete essere seguiti e assistiti durante l'acquisto e la consegna. Un progetto realizzato in collaborazione con il comparto International Sales e Marketing di Strategico di Invoga Comunication creando un nuovo mercato, in risposta ad un'esigenza sempre più intensa. Per informazioni è disponibile il sito web con e-commerce dedicato.

DPI INTERNATIOANAL SALES

FFP2 KN95 PROMO