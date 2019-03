21 marzo, a Padova la 24.esima Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie organizzata da Libera

Replicando la formula adottata negli ultimi anni, Padova è la piazza principale scelta quest'anno da Libera per celebrare, giovedì 21 marzo, l'appuntamento con la Giornata della Memoria e dell’Impegno, ormai giunta alla 24.esima edizione, per non dimenticare le oltre 900 vittime innocenti delle mafie, il cui ricordo, con la lettura dei loro nomi, si intreccia con momenti di riflessione e approfondimento.

Dopo la veglia tenutasi nel pomeriggio di ieri presso la Basilica di Sant'Antonio, i partecipanti, in un corteo che si snoda da piazzale Bochetti e traversa le vie del centro, quest'oggi si riuniscono al Prato della Valle dove è previsto lo svolgimento della manifestazione con l'intervento finale di don Luigi Ciotti.

Dalle ore 14:30 alle 17, in otto sale della città si svolgeranno anche i seguenti seminari tematici.



1 - Oltre la riforma: dal nuovo codice antimafia alle innovazioni normative sui beni confiscati (Sala conferenze della Camera di Commercio di Padova - Piazza Insurrezione 28 aprile 1945)

2 - Le mafie nel Triveneto, dal passaggio al radicamento (Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano - via Altinate 71)

3 - Scende la neve: il traffico di sostanze stupefacenti (Sala Rossini, Caffè Pedrocchi - via VIII Febbraio 15)

4 - Impauriti e impoveriti: quali politiche sociali per sconfiggere disuguaglianze e mafie (Aula E, Palazzo Bo - Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova - via VIII febbraio 2)

5 - La memoria come strumento di cucitura del legame sociale (Sala Conferenze Cuamm. Medici con l'Africa - Opera San Francesco Saverio - via San Francesco 126)

6 - Rompere i legami mafiosi per rinascere: terza via, liberi di scegliere e Amuní (Sala Paladin, Palazzo Moroni (Municipio), via VIII febbraio 8)

7 - Non restiamo in panchina: educazione e integrazione la vera partita dello sport (Aula Nievo, Palazzo Bo - Polo di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova - via VIII febbraio 2)

8 - Il ruolo degli amministratori locali nella lotta a mafie e corruzione (in collaborazione con Avviso Pubblico) (Sala Anziani, Palazzo Moroni (Municipio), via VIII febbraio 8)

9 - Regole trasparenti negli appalti, per prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose e per tutelare il lavoro (in collaborazione con CGIL, CISL e UIL) (Scuola Edile CPT - via Basilicata 1)



In occasione dell'evento, la Rai ha preparato un palinsesto appositamente dedicato, con spazi informativi in diretta, approfondimenti sulle varie reti, interviste, film e documentari.