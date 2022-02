Serata di apertura della XVI edizione della "Leonessa D'Oro - Festival Nazionale del Teatro Dialetale". Si comincia sabato 26 febbraio con la compagnia "La Moscheta" di Colognola ai Colli (VR), che porta in scena, al "Teatro Pietro Micheletti", la commedia "BEH HUR - Una storia di ordinaria periferia":

Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di successo, costretto a fare il centurione davanti all'Arena per barcare il lunario. Si propone per le foto di rito con i turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseggiare. Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui vive per dividere l'affitto, impiegata in una chat line erotica, perde il lavoro. Una vita destinata ad una lenta, inesorabile deriva.

L'arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall'accentuato istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la precaria economia domestica e dà nuovo slancio alla coppia in crisi. Almeno così sembra...

Un inizio subito col botto per questa nuova edizione di Festival, con questa compagnia, "La Moscheta", che dal 1981, anno della sua fondazione, ha portato in scena più di trenta opere, di autori del calibro di Goldoni, Edoardo Scarpetta e Woody Allen, tanto per nominarne alcuni, partecipando ad innumerevoli premi e concorsi tra cui il "Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA", vincendolo proprio con la commedia che porterà alla #leonessadoro.

INGRESSO: 6,00 euro

BAMBINI FINO A 12 ANNI: Gratuito

Ampio parcheggio adiacente al teatro.





INGRESSO CONSENTITO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE.