Droga, in manette 40enne nel Cilento

Sequestrate 7 piante di canapa indiana e 340 grammi di marijuana.

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, dopo accurate indagini hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 40enne di Prignano Cilento.

Durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 7 piante di canapa indiana che la stessa coltivava in un locale attiguo all’abitazione nonché 340 grammi circa di marijuana essiccata ben nascosta in vari punti dell’abitazione, per un peso complessivo di oltre un chilo di stupefacente.

L’arrestata, dopo le operazioni di rito, è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro.