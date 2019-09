Xiaomi Mi 9 Lite, ufficialmente in Italia la versione globale dello Xiaomi CC9

Xiaomi non intende proprio fermarsi e vuole aggredire il mercato presentando tantissimi smartphone per ogni fascia di utenti... in pratica continuando con quella che è da anni la sua strategia. L'ultimo smartphone ad arrivare in Italia è lo Xiaomi Mi 9 Lite.

Lo Xiaomi Mi 9 Lite, in realtà, non è una vera novità, visto che si tratta della versione per il mercato globale dello Xiaomi CC9 che è stato annunciato qualche settimana fa in Cina.

Il Mi 9 Lite è stato creato da Xiaomi per quella che possiamo definire la "generazione Instagram", cioè, per chiunque ami scattare tante foto e voglia condividerle sul famoso social. Proprio per questo motivo questo smartphone può sfruttare un ottimo comparto fotografico coadiuvato da un software decisamente all'altezza.

Naturalmente, questo smartphone ha tante altre caratteristiche e funzioni interessanti, come è illustarto di seguito:



Display: AMOLED 6.39″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 710

GPU: Adreno 616

RAM: 6GB

Memoria interna: 64/128GB (espandibile fino a 256GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 32MP, f/2.0

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 8MP + 2MP), flash LED

Batteria: 4030 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali sotto il display, jack audio da 3.5 mm, Game Turbo 2.0