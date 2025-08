L’Italia della pallavolo giovanile scrive un’altra pagina memorabile della sua storia conquistando il titolo di Campione d’Europa di categoria. Il trionfo è arrivato al Gazprom-Armenia Sport Complex di Yerevan, dove la giovane nazionale azzurra ha superato con autorità la Spagna per 3-1 (25-21, 18-25, 25-23, 25-19) nella finale del torneo continentale.

Un successo di spessore, non solo per il valore tecnico espresso in campo, ma per il significato che porta con sé: è il primo oro nella storia di questa nuova categoria giovanile, a conferma di quanto il movimento pallavolistico italiano continui a sfornare talenti e costruire futuro. Determinazione, resilienza e spirito di squadra: questi gli ingredienti che hanno permesso agli azzurrini guidati dal Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza di imporsi in una competizione tutt’altro che semplice.

Il percorso dell’Italia è stato ricco di ostacoli, ma affrontato con maturità e consapevolezza. Inseriti nella Pool II, gli azzurrini hanno chiuso al secondo posto con sei vittorie su sette gare, incassando l’unica sconfitta al tie-break contro la Francia. Una prestazione corale che ha permesso l’accesso alle semifinali.

Ed è proprio nella semifinale che l’Italia ha dato forse la dimostrazione più netta di forza: contro la Polonia, imbattuta fino a quel momento, Storini e compagni hanno messo in campo una prestazione maiuscola, vincendo 3-1 (25-19, 16-25, 25-19, 25-20) e guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto con pieno merito.

La Spagna si è dimostrata un’avversaria tosta, come previsto. Dopo un primo set vinto dall’Italia (25-21), gli spagnoli hanno reagito (18-25), ma la nazionale azzurra ha saputo colpire nei momenti decisivi, portando a casa il terzo set 25-23 e dominando poi il quarto con lucidità e forza mentale (25-19).

Tra gli spagnoli, il top scorer è stato Roge Monzo Luengo con 20 punti. Tra gli azzurri, brillano le prestazioni di Michele Mangini (16 punti), Samuele Storini e Samuele Filippi (13 punti a testa).

A completare il trionfo azzurro ci sono anche i premi individuali assegnati al termine del torneo:

MVP della manifestazione: Federico Guiotto

Miglior opposto: Federico Guiotto

Miglior centrale: Michele Mangini

Miglior schiacciatore: Samuele Filippi

Un podio tutto meritato, che vede la Francia al terzo posto dopo la vittoria nella finalina per 3-1 sulla Polonia (25-15, 22-25, 25-22, 25-16).

Questa vittoria non è un semplice trofeo da aggiungere alla bacheca della FIPAV. È un segnale forte e chiaro: l’Italia della pallavolo sta costruendo il proprio futuro su fondamenta solide. E se il buongiorno si vede dal mattino, questi ragazzi faranno parlare di sé ancora a lungo.



