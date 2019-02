I nuovi Samsung Galaxy S10 sono stati presentati ufficialmente: fotocamere al top, tanta potenza e Infinity-O display

Nel panorama Android, gli smartphone top di gamma sono tanti, ma quelli Samsung nell'immaginario collettivo vengono considerati i veri rivali degli iPhone (anche se in realtà ci sono i Google Pixel, i dispositivi Huawei, Sony, ecc.).

Ora sono arrivati ufficialmente i nuovi Galaxy S10, i primi smartphone top di gamma di casa Samsung con Infinity-O Display (in pratica con il foro nel display).

La famiglia Galaxy S10 è composta da tre dispositivi: S10e, S10 e S10 Plus.

S10e può essere considerato il top di gamma "low-cost" di Samsung (un po' come l'iPhone XR per Apple), S10 è il dispositivo che si colloca al centro, mentre S10 Plus è il prodotto più completo sotto tutti i punti di vista e, di conseguenza, il più costoso.